Bolsas da Ásia fecham em alta, após PMIs chineses e indicador de confiança do Japão

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 01/07/2024 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, enquanto investidores digeriam dados da atividade manufatureira chinesa e de confiança empresarial do Japão.

Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,92%, a 2.994,73 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,77%, a 1.630,49 pontos, com o impulso de ações de petrolíferas.

O PMI industrial oficial chinês ficou inalterado em junho ante maio, em 49,5, frustrando expectativa de alta e sugerindo contração da manufatura, mas o calculado pela S&P Global/Caixin mostrou leve avanço no mês passado, a 51,8, indicando expansão no setor. As pesquisas oficial e da S&P Global usam amostragens diferentes.

Em outras partes da Ásia, o índice japonês Nikkei teve leve alta de 0,12% em Tóquio, a 39.631,06 pontos, o sul-coreano Kospi garantiu avanço de 0,23% em Seul, a 2.804,31 pontos, e o Taiex registrou ligeiro ganho de 0,11% em Taiwan, a 23.058,57 pontos. Em Hong Kong, não houve pregão hoje em função de um feriado.

Pesquisa trimestral do Banco do Japão (BoJ), conhecida como "Tankan", apontou uma modesta melhora na confiança dos maiores fabricantes do país no trimestre encerrado em junho. Por outro lado, revisão do Produto Interno Bruto (PIB) mostrou que a economia japonesa sofreu uma queda anualizada de 2,9% no trimestre até março, maior do que o declínio inicialmente estimado em 1,8%.

Na Oceania, a bolsa australiana ignorou a Ásia e ficou no vermelho, pressionada por ações de tecnologia. O S&P/ASX 200 caiu 0,22% em Sydney, a 7.750,70 pontos.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires