Grande ABC oferece 1.326 vagas de emprego em centros públicos

Os centros públicos de emprego e renda das prefeituras do Grande ABC oferecem nesta semana 1.326 vagas. São colocações para os mais variados níveis de escolaridade e em várias setores, como comércio, serviços e indústria.

Santo André tem 603 postos abertos, com destaque para 400 vagas de operador de telemarketing ativo e receptivo. Há ainda 67 para auxiliar de limpeza, entre outras. Os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial agende pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/, compareça no dia e hora agendado com RG, CPF e CTPS física ou digital. O CPETR fica localizado no térreo da a Prefeitura.

O Sine – Casa do Trabalhador de Mauá, o antigo CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), oferece 169 oportunidades profissionais. Entre as diversas funções disponíveis estão: operador de cobrança, auxiliar de estoque, auxiliar operacional de logística, operador de empilhadeira a gás, operador de máquinas (PCD), funileiro montador e auxiliar técnico de refrigeração.

Os interessados devem comparecer ao Sine – Casa do Trabalhador, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos (quem ainda tiver na versão impressa). O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

São Caetano oferece 428 vagas de emprego na semana. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego. Lá ele terá acesso à relação de oportunidades, bem como poderá fazer a inscrição caso se encaixe em alguma das relacionadas.

Em Diadema, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho oferece 126 vagas no Centro Público de Emprego e Renda nesta semana.

Dentre as oportunidades, há 30 para pessoas com deficiência (PCD) e cinco vagas de estágio. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Existem ainda ofertas para auxiliar de produção (dez), eletricista (cinco), motorista (seis), entre outras.