Tribunal de Justiça condena Amado Batista a pagar 10 mil reais de pensão para ex-namorada

Eita! Amado Batista terá que desembolsar uma boa quantidade de dinheiro mensalmente para ex-namorada, Layza Felizardo. O casal terminou o relacionamento em 2023 e agora o Tribunal de Justiça do Tocantins estabeleceu 10 mil reais de pensão, segundo Fábia Oliveira.

Os argumentos da ex de Batista é de que ela teria parado de trabalhar para administrar as empresas do cantor. Ainda disse que durante o relacionamento ela recebia a quantia pedida de mesada.

Ainda segundo a colunista, a equipe de Amado recorreu à decisão e afirma que Layza só morou com ele durante o ano de 2022. Além de ter oferecido um lugar para ela, assim como ajuda financeira.