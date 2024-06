Chitãozinho e Xororó rebatem Zeca Baleiro sobre não ver o show da dupla: 'Iria se surpreender'

Chitãozinho e Xororó afirmaram que Zeca Baleiro iria "se surpreender" se tivesse ficado para assisti-los durante um festival de música que aconteceu em São Paulo neste sábado, 30. Mais cedo, Baleiro disse no palco que iria para casa assistir novela em vez de acompanhar o show da dupla sertaneja, que aconteceria à noite.

Durante uma coletiva de imprensa, Chitãozinho afirmou que era brincadeira de Baleiro e que também assiste à novela, mas Xororó cutucou. "Acho que ele se enganou: é na novela das oito passada que tocava música nossa", afirmou.

"Se ele tivesse ficado, ia talvez se surpreender e ver que a gente começou lá na infância em 70, mas a gente foi atravessando gerações porque a gente sempre se preocupou com qualidade musical, sonoridade, inovação. Sempre procuramos inovar", acrescentou o sertanejo.

Como exemplo, Xororó citou parceria da dupla com artistas de diferentes gêneros musicais, como Andreas Kisser, guitarrista e líder do Sepultura. Durante o festival, os dois se apresentaram com Lucas, vocalista da banda de rock Fresno. "A gente admira o Zeca", afirmou Chitãozinho.

Baleiro se irrita com horário

Zeca Baleiro e Chico César foram uma das primeiras atrações do primeiro dia do Festival Turá neste sábado, 29. Eles entraram no palco por volta das 14 horas para apresentar o show do álbum Ao Arrepio da Lei, projeto que gravaram juntos.

Para falar com o público que ainda chegava ao Parque do Ibirapuera, Zeca agradeceu a presença: "Eu sei que vocês vieram mais cedo para o show do Chitãozinho & Xororó, mas agradeço mesmo assim". O show dos sertanejos estava marcado para às 20h25.

"Eu não vou ficar. Vou para casa assistir Renascer. Estou viciado na novela. Mas só por isso não vou ficar", afirmou Zeca. Em seguida, ele anunciou a canção Ao Arrepio da Lei, que tem versos contra o sistema. "Essa música é meio country. Tem tudo a ver com Chitãozinho & Xororó".

"Eu não sou o curador do festival. Se fosse, não escalaria nosso show para as duas da tarde. Isso é hora de comer", continuou Zeca. Chico César, por outro lado, respondeu que ficaria para assistir ao show da dupla sertaneja.