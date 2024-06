Michael J. Fox, astro de De Volta para o Futuro, faz participação em show do Coldplay, na Inglaterra

O astro de De Volta para o Futuro, Michael J. Fox, que convive com a Doença de Parkinson há 30 anos, apareceu de surpresa no show da banda Coldplay, no festival Glastonbury, na Inglaterra. O ator se juntou ao grupo em duas músicas no bis, e levou um público, de aproximadamente 100 mil pessoas, à loucura!

Chris Martin, o vocalista da banda, chamou Michael dizendo:

- E agora outro Michael lendário, referindo-se ao detalhe de que já havia chamado o fundador do festival, Michael Eavis.

Em seguida relembrou um dos personagens mais marcantes de Foz, Marty McFly:

- Com seu riff de Chuck Berry e da forma como bateu em Biff; senhoras e senhores, recebam Michael J. Fox, falou Chris.

O ator participou de uma das músicas mais famosas da banda, Fix You, no meio da qual o vocalista cantou:

- Go, Johnny, Go, Go, Go [Vai, Johnny, vai, vai, vai], em referência a uma cena de De Volta para o Futuro, quando Marty McFly - personagem de Fox - toca a canção no baile de formatura dos pais.

Michael, que teve o diagnóstico de Doença de Parkinson em 1991, tocou guitarra em sua cadeira de rodas na apresentação.