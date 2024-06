Charge - 30 de junho de 2024

Os repasses de recursos relativos ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o Grande ABC cresceram 13,6% em termos nominais (sem considerar a inflação) no primeiro semestre deste ano em comparação ao mesmo período de 2023, na esteira do bom desempenho da economia paulista. O aumento garantiu à região recursos adicionais de R$ 161 milhões.

Segundo a Sefaz-SP (Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento), as sete cidades receberam R$ 1,35 bilhão em repasses de ICMS nos primeiros seis meses deste ano, montante 13,6% superior ao R$ 1,19 bilhão transferido no primeiro semestre de 2023. Quando é descontada a inflação do período, medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o avanço é de 9,3%.