Vereador Donetti homenageia forças de segurança com Medalha João Ramalho

A Medalha João Ramalho, uma das mais importantes condecorações da região, foi entregue a policiais militares, civis, municipais, do exército e membros das forças de segurança presentes em sessão solene na Câmara Municipal de Santo André na noite desta sexta-feira (29). A cerimônia foi liderada pelo vice-presidente da autarquia, policial e também vereador Rodolfo Donetti (Cidadania).

"Hoje estamos aqui para homenagear aqueles que dedicam suas vidas no combate à criminalidade, protegendo nossa sociedade com coragem e determinação," enfatizou o político, que preside a Frente Parlamentar de Segurança Pública do Grande ABC, na presença de autoridades locais, familiares e amigos dos contemplados.

Entre os agradecimentos, destacou-se a parabenização de Donetti à gestão do prefeito Paulo Serra (PSDB), assim como expressões de apoio à pré-candidatura de Gilvan em Santo André. "Quero reconhecer o trabalho excepcional que transformou Santo André em uma cidade melhor e com mais qualidade de vida. Gilvan tem todo o nosso apoio e confiança para seguir com este legado, garantindo um futuro promissor para a cidade", declarou.