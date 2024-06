Príncipe Harry estaria sem receber atualizações de saúde de Kate Middleton e do Rei Charles III

Mais um capítulo na polêmica da Família Real Britânica... Príncipe Harry não está sendo atualizado do estado de saúde de Kate Middleton e do Rei Charles III, segundo o jornal The Sun.

Um especialista na monarquia, Phil Dampier, revelou que por conta do passado, em que Harry não manteve os segredos guardados, agora ele não estaria recebendo informações.

Não há como o rei ou o Príncipe William compartilharem detalhes dos tratamentos do câncer com Harry. Eles simplesmente não confiam nele e temem que qualquer coisa que lhe contem sobre Charles ou Kate acabe vazando ao público, seja na imprensa, num podcast ou nas redes sociais.

Fora isso, as notícias das escolhas de Rei Charles III já afetaram Harry desde a infância. Isso segundo o ex-guarda-costa de Michael Jackson, que contou em um podcast, que após a morte de Diana, o monarca proibiu o cantor de visitar as crianças:

- Eles [Diana e Michael] passavam horas no telefone... Ela costumava ligar o tempo todo, e ele fazia o mesmo. Mas o príncipe Charles ? rei Charles agora ? tentou muito acabar com isso.

Continuou:

- Príncipe Harry e o Príncipe William queriam conhecer Michael. Obviamente, eles sabiam que a mãe deles era amiga de Michael Jackson ? ela costumava ir aos shows em Wembley durante a era Bad. Nós combinamos para que Michael os conhecesse, mas o rei Charles.... Nos disseram que ele tinha barrado.