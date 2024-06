Precisamos de uma cidade que respeite o dinheiro público, diz Fabio Palacio

Pré-candidato ao Executivo de São Caetano, Fabio Palacio (Podemos) criticou a forma como o prefeito José Auricchio Júnior (PSD) tem lidado com os gastos públicos ao longo dos oito anos de mandato. Em entrevista concedida ao Diário, o prefeiturável comentou a denúncia feita pelo jornal na quinta-feira a respeito dos contratos assinados pela gestão pessedista com a empresa Net Telecom Informática.

“A denúncia que o Diário traz sobre os indícios de sobrepreço em contratações da Prefeitura deixa claro para o morador da cidade – que é quem sofre para pagar a alta taxa de lixo, o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) cada vez mais caro – que o dinheiro que paga é usado para o endividamento da cidade. Precisamos compreender que não basta ter uma cidade bonita em sua zeladoria, mas também precisamos ter uma cidade que respeite o dinheiro público”, declarou Palacio.

Na quinta-feira, o Diário publicou que a gestão Auricchio assinou contrato com a Net Telecom Informática sob o valor de R$ 29.490.000 para a implementação da estrutura de TI da nova CGE (Central de Gerenciamento de Emergência). No dia seguinte, outro edital confirmava aditivo favorecendo a mesma empresa no valor de R$ 13.445.668,40. O termo complementa contrato assinado em 2022 para a execução de serviços de infraestrutura de rede lógica e elétrica de informática, além de manutenção preventiva e corretiva interna e externa. Foram pagos R$ 12.690.000 pelos serviços.

No 1º termo aditivo – assinado no início do mês – ao contrato nº 60/2022, com vigência de 24 meses, há previsão de compra de 31.250 metros de cabo de fibra ótica monomodo de 6 fibras, ao custo total de R$ 215.625,00, ou R$ 6,90 por metro. Em uma grande loja de varejo de e-commerce, o mesmo insumo tem custo por metro de R$ 2,44, valor 64,63% inferior ao apresentado pela Net Telecom Informática.

“Muitas pessoas se dizem satisfeitas por termos uma cidade aparentemente bonita. Porém, quando você vai para a saúde, vê que não funciona. Quando vai para a educação, encontra uma série de críticas. Quando andamos pela administração, vemos esses indícios de sobrepreço. A resposta dos moradores de São Caetano precisa ser dada nas urnas”, disse Palacio.