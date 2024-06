Lilia Cabral anuncia término das filmagens de A Lista e elogia Tony Ramos: Imenso talento

Fim de um ciclo... Depois de ter que pausar as filmagens do filme A Lista, Tony Ramos voltou a trabalhar na última quarta-feira, dia 26. Com isso, o longa foi finalizado, para comemorar, Lilia Cabral compartilhou um agradecimento ao amigo.

Por meio das redes sociais, Lilia compartilhou uma foto ao lado de Tony no set de filmagem do longa A Lista. Na legenda, ela falou sobre os sentimentos de terminar esse período:

Encerramos a filmagem da A LISTA, nesta semana com a presença de Tony Ramos. Faltava apenas uma sequência e posso dizer, uma das mais importantes. Antero é o nome do personagem do Tony, e sem ele a Laurita não conseguiria ver o sol subindo no mar de Copacabana, e sem o Tony muito menos! Obrigada Tony por tudo, pelo seu carinho, generosidade e o seu imenso talento!