João Paulo cumpre recuperação após cirurgia e projeta futuro no Santos: 'Motivado para voltar'

Trabalho, foco e resiliência. Essa tem sido a rotina do goleiro João Paulo, que vem cumprindo uma série de exercícios de fisioterapia após ser submetido a uma cirurgia no tornozelo esquerdo. O goleiro, que rompeu o tendão de Aquiles em jogo diante do América-MG, pela Série B do Campeonato Brasileiro, comentou como tem sido essa fase.

"Nunca tinha passado por nada parecido. Foi muito difícil, mas depois minha família, minha esposa, meus amigos, companheiros e torcedores me passaram muito apoio. Fiquei mais tranquilo depois da cirurgia e estou motivado", comentou o goleiro.

João Paulo vem realizando uma atividade pós-cirúrgica e tem trabalhado em dois períodos durante todos os dias da semana. Ele vai precisar passar por quatro etapas antes de poder retornar aos gramados.

"O João ainda está com pouca mobilidade e usando bota. Então, nesses dois períodos, estamos fazendo um trabalho de mobilidade articular, movimentos de flexão plantar, inversão e reversão do tornozelo. Acabamos de completar quatro semanas de cirurgia e iniciaremos uma descarga parcial, seguindo depois para a hidro, piscina a fim de ganhar mobilidade articular", disse Marcelo Amâncio, fisioterapeuta do Santos.

Atleta com profunda identificação com a torcida, João Paulo afirmou que procura dar apoio a Gabriel Brazão, goleiro que virou titular com a sua contusão. "Jogar no Santos não é fácil. É um gigante do futebol mundial. Tenho conversado com ele no dia a dia. É um garoto muito esforçado. Tento passar um pouco de tranquilidade", disse João Paulo.

Após encerrar uma série de quatro derrotas seguidas, o Santos vem de vitória sobre o Goiás e empate diante do Mirassol fora de casa. Com 19 pontos, o time da Vila Belmiro ocupa o quinto lugar na classificação da Série B.