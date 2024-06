De Albú é eliminado de A Grande Conquista; Guipa e Hadad seguem no jogo

Clima de despedida na mansão de A Grande Conquista! Nesta quinta-feira, dia 27, mais um conquisteiro deu tchau a chance de ganhar o prêmio de um milhão de reais. Por votação do público, De Albú foi escolhido para deixar o reality, mas saiu de cabeça levantada.

Vale lembrar que Guipa e Hadad estavam dividindo os bancos da berlinda e receberam a chance de agradecerem pelos votos e defenderem sua continuação no programa. Isso tudo antes de conhecerem o nome que deixaria o confinamento, é claro. Durante seus discursos, os três participantes disseram que gostariam de continuar mostrando quem eles realmente são e deixar o público os conhecer de verdade.

Mas, apesar de tudo ainda que tinham para mostrar ao público, para seguir com o jogo, De Albú deixou o game, mas com certeza vai continuar torcendo muito pelos colegas fora do reality.