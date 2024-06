Rei Charles faz mudança em broche de diamantes usado por Rainha Camilla; peça levava seu rosto!

Se você acompanhou os eventos da realeza britânica nesta semana, deve ter visto que Rainha Camilla e Rei Charles III receberam o Imperador e à Imperatriz do Japão no Palácio de Buckingham. No entanto, o que chamou a atenção mesmo foi o broche usado pela esposa do monarca, que apareceu, pela primeira vez, respeitando a tradição centenária usando a peça com o rosto do marido.

Se trata de uma joia, tradicionalmente feita em marfim, e com a imagem do rei pintada e rodeada de diamantes. No entanto, Charles fez uma mudança sustentável, respeitando os direitos dos animais, ao retirar o marfim, oriundo das presas de animais, como o elefante.

Já o retrato minúsculo de Charles foi pintado a óleo. Se trata de uma obra da artista Elizabeth Meek, que se inspirou em um outro retrato do rei para fazer a obra.

Seguindo a tradição, é o rei que deve presentear pessoalmente as mulheres com os broches. No entanto, até o momento, apenas Camilla usou um. Os broches devem ser sempre usados no ombro esquerdo durante eventos reais noturnos.