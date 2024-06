Escritor andreense lança 61º livro em evento marcado para São Caetano

O escritor octogenário Cláudio Feldman, morador de Santo André, não para. Sua profícua produção literária, que começou aos 15 anos, atinge o 61º título. Composto por dois contos e duas novelas, Mulheres do Escuro (Editora Taturana, 104 páginas, R$ 50) será lançado neste sábado em São Caetano.

Os textos do livro, composto e ilustrado por Perkins Theodoro Moreira, designer gráfico e genro do autor, abordam o universo sombrio de quatro mulheres. Três são em clima de terror e o quarto é de ficção policial. Mulheres do Escuro é recomendado a leitores que apreciam mistério. O lançamento ocorre durante o Sábado Literário, agenda da Academia Popular de Letras, dirigida por Ana Maria Guimarães Rocha, das 10h às 13h, na Biblioteca Paul Harris (Avenida Goiás, 950, Centro).

Ex-professor de língua e literatura, Cláudio Feldman tem 80 anos e escreve desde 1969, quando lançou Ciranda de Mitos, livro de poemas lançado pela Editora Franciscana. Em sua bibliografia, além de poesia, constam obras de ficção, literatura infantil, humor, teatro e biografia – é de sua autoria a história da vida do cineasta gaúcho Aron Feldman (1919-1993), seu pai.

Aron Feldman – Cinema nas Veias tem 184 páginas e foi lançado em 2001 pela Prefeitura de Santo André. A biografia conta a trajetória do diretor que ficou conhecido como ‘patriarca do cinema no Grande ABC’, dirigiu e produziu 22 títulos e teve seu primeiro longa-metragem, O Mundo de Anônimo Jr, de 1972, censurado pela ditadura militar.

A obra de Cláudio Feldman é prestigiada em todo Brasil, conforme comprova a quantidade de referências a seus livros, que remontam a centenas de publicações, inclusive em dicionários. Em 2019, o autor foi eleito para a Academia de Letras do Brasil, em Brasília, na cadeira número 38.