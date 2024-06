Esposa de Zé Vaqueiro comemora sucesso em nova cirurgia do filho mais novo: Você é tão forte

Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, compartilhou com os fãs atualizações sobre o estado de saúde de Arthur, seu filho mais novo, que nasceu com formação malformação congênita e teve que ser submetido a mais uma cirurgia nesta quarta-feira, 26.

A esposa de Zé Vaqueiro compartilhou via Stories do Instagram um vídeo celebrando o sucesso da nova traqueostomia de Arthur. O pequenino foi substituir o aparelho que facilita o processo de respiração.

- Meu amorzinho acabou de voltar da sala de cirurgia. Fez traqueostomia e ocorreu tudo bem. Você é tão forte, meu amor. Estamos lutando por você.

Arthur completou onze meses no último dia 24, e seu pai desabafou sobre os desafios e mudanças na vida do casal desde a chegada do bebê.

O filho de Ingra e Zé Vaqueiro segue internado após uma parada cardíaca. O pequeno ficou na UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, desde o nascimento, após ser diagnosticado com Síndrome de Patau, que causa malformações no corpo do bebê. Arthur chegou a receber alta médica e foi levado para casa, mas precisou ser socorrido menos de 24 horas depois.