Filho de Faustão revela que quem paga as contas é o pai: - Não pago nada

João Silva, filho de Faustão, revelou que o pai que banca as contas de casa. O herdeiro foi no programa No Lucro, da CNN, na terça-feira, dia 25, onde contou mais detalhes sobre seu estilo de vida e metas:

- Eu falo muito isso: Dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não tenho muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto. Moro com meus pais e em casa não pago nada de contas.

Segundo ele, o pai sempre foi muito liberal com o dinheiro, e isso fez com que ele aproveitasse a vida:

- Em casa meu pai sempre foi muito liberal, deixava que eu pudesse fazer as coisas, sair para jantar em restaurante bom. Isso me trouxe oportunidades maravilhosas.

Por fim, João compartilhou seu estilo de vida e disse que curte muito viajar:

- Ele falava assim: Pô, eu ganho dinheiro para curtir com a minha família, para vocês curtirem. Eu gosto de viajar. Sou ligado a experiências. Acho que o que deixa na vida de memória são as viagens, os momentos com os amigos, a família.