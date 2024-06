Trabalhadores da Basf suspendem greve em São Bernardo

Os trabalhadores da Basf interromperam a greve iniciada no dia 20 e voltaram ao trabalho nesta terça-feira (25). Eles aceitaram a cláusula de paz proposta em audiência de conciliação realizada na segunda-feira (24) no TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª Região. Assim, a paralisação fica suspensa até o fim das negociações. Os funcionários contestam o encerramento da fabricação de tintas automotivas na unidade de São Bernardo e pleiteiam pacote de compensações aos envolvidos.

A audiência, que reuniu representantes do Sindicato dos Químicos do ABC e da empresa, foi conduzida pela juíza auxiliar da Vice-Presidência Judicial, Soraya Galassi Lambert.

“Ficou agendada uma nova audiência no dia 3 de julho e até lá, como gesto de boa fé, a greve permanece suspensa, mas pode ser retomada se o resultado ficar aquém das nossas expectativas”, afirma o secretário de Administração do Sindicato dos Químicos do ABC, trabalhador na Basf Demarchi, Fábio Lins.

O sindicato apresentou na audiência de conciliação a contraproposta aprovada pelos trabalhadores(as) na última assembleia, realizada entre os dias 19 e 20 de junho. Os principais pontos da contraproposta são: manutenção dos empregos e/ou pacote para os trabalhadores; estabilidade de emprego até junho de 2029; pacote de proteção econômico de 25 salários e mais oito salários por ano trabalhado, além de 24 meses de convênio médico; e manutenção do pagamento do adicional de periculosidade para o setor de tintas imobiliárias.

Na audiência, o sindicato se comprometeu a enviar à Basf e ao TRT a relação de nomes e dos cargos não contemplados na proposta de acordo da empresa para manutenção de empregos do setor de tintas automotivas. A Basf propôs o remanejamento de 60 trabalhadores para tintas imobiliárias. No entanto, mais de 80 trabalhadores estão lutando pela manutenção de seus empregos. A Basf tem até as 12h do dia 1º de julho, para avaliar e dar uma resposta.

O sindicato está convocando assembleia geral na sexta-feira (28), às 14h, com todos os setores e turnos, na portaria 2, para informar o resultado da audiência e aprovar os próximos passos.