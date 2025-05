Lloyds tem queda de 7% no lucro do 1º trimestre; em Londres, ação cai quase 3%

O Lloyds, maior banco de varejo do Reino Unido, informou nesta quinta-feira que teve lucro antes de impostos de 1,52 bilhão de libras no primeiro trimestre de 2025, 7% menor do que o de igual período do ano passado. O resultado ficou bem próximo da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco, de lucro de 1,53 bilhão de libras entre janeiro e março.

A receita líquida de juros do Lloyds - a diferença entre o que os bancos ganham com empréstimos e o que pagam aos clientes por depósitos - cresceu 3% na mesma comparação, a 3,29 bilhões de libras, enquanto a receita total aumentou 4%, a 4,39 bilhões de libras.

Por volta das 8h (de Brasília), a ação do Lloyds caía 2,7% na Bolsa de Londres.