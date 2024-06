Olivia Cooke, de House Of The Dragon, fala sobre corte em cena de sexo na segunda temporada: Por que você me fez fazer isso?

Se você assistiu Game of Thrones e agora está na fase House of the Dragon sabe que as cenas de sexo são bastante constantes nos episódios. Recentemente, por exemplo, com o lançamento da segunda temporada, um trecho específico - e um tanto picante - acabou recebendo um corte significativo e irritando Olivia Cooke, a interprete da rainha viúva Alicent Hightower.

Em entrevista para o Decider, a artista contou que uma cena longa que seria usada no final do segundo episódio, da segunda temporada, não foi adicionada no corte final. Se trata de um momento íntimo entre Cole e Alicente:

- Eu filmei, tipo, uma cena muito prolongada no final do episódio 2 que infelizmente não foi incluída

- Oh, você teve orgasmo no episódio 2? Questionou Phia Saban, que interpreta Heleana em House of the Dragon.

Então Cooke explicou que Ryan Condal, co-criador e showrunner da série, não viu necessidade em mostrar ao público. Indignada, ela terminou a fala dizendo:

- Bem, por que você me fez fazer isso?

Eita!