Jennifer Lopez atrai atenção ao viajar na classe econômica durante passagem pela Europa

Jennifer Lopez chamou atenção ao usar classe econômica durante suas viagens pela Europa. Pois é, a cantora foi flagrada em um assento na janela, enquanto sua bolsa ocupava um dos bancos na fileira. Segundo informações do jornal Daily Mail, ela estava fazendo o trajeto da cidade de Nápoles, na Itália, até Paris, na França.

E Jennifer não estava sozinha, viu? A cantora estava acompanhada de seu segurança pessoal, que sentou na poltrona do corredor. Em meio a suposta crise no casamento com Ben Affleck, J.Lo viajou sozinha para o continente europeu e tem curtido alguns dias luxuosos.

De volta aos Estados Unidos, na última segunda-feira, dia 24, Ben foi visto brigando com alguns paparazzi que esperavam na porta de sua mansão em Beverly Hills, na Califórnia:

- Cara, você vai me envolver em um acidente de carro. Não coloquem flashes enquanto estou descendo a garagem. Você nem sabe se sou eu!. Não façam isso, vocês podem causar um acidente. Pare. É perigoso o que vocês estão fazendo. Você está entendendo? Eu não consigo ver. Alguém pode se machucar enquanto faz essa m***a.