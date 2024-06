Justiça quebra sigilo de números de telefone usados em campanha contra Flávia

A Justiça Eleitoral determinou a quebra de sigilo de quatro números de telefone supostamente usados para realizar campanha ilegal em São Bernardo. Segundo a ação, promovida pelo diretório local do União Brasil, moradores do município estão recebendo telefonemas com viés crítico ao prefeito Orlando Morando (PSDB) e a sua primeira-sobrinha, Flávia Morando, pré-candidata indicada pelo tucano à disputa pelo Executivo da cidade.

De acordo com o União Brasil, os autores das ligações se passam por empresas que realizam pesquisas de intenção de voto e fazem críticas à gestão tucana no município. O União Brasil de São Bernardo, presidido por José Luiz Gavinelli, avaliou a campanha ilegal como uma forma de criar um desequilíbrio na eleição e, por isso, ingressou com a ação junto ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). A peça foi registrada na 409ª zona eleitoral de São Bernardo.

“O União Brasil foi alertado por cidadãos de São Bernardo a respeito de telefonemas com conteúdo antidemocrático, cujo objetivo principal era manipular a opinião pública e ofender o prefeito Orlando Morando e a pré-candidata à prefeita Flávia Morando. A partir disso, o setor jurídico do partido acionou a Justiça Eleitoral – que, imediatamente, determinoua quebra do sigilo dos dados de quatro números de telefone utilizados para as ligações fraudulentas e para coletar informações de maneira inadequada. Cumpre destacar, ainda, que atitudes que violam as leis devem ser denunciadas e condenadas” disse a legenda em nota enviada ao Diário.

O partido entende que, com a divulgação das informações pelas operadoras de telefonia, será possível identificar os autores do crime eleitoral.

TSE

De acordo com o artigo 34 da resolução 23.610 de 18 de dezembro de 2019 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), “é vedada a realização de propaganda eleitoral por meio telemarketing em qualquer horário”.

“O União Brasil de São Bernardo busca garantir que tais práticas sejam imediatamente interrompidas, preservando-se assim a integridade do processo eleitoral, além de lamentar práticas como esta em meio ao início de período pré-eleitoral”, prossegue a nota enviada pelo diretório municipal.