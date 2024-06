Secretária do Tesouro dos EUA anuncia medidas para reduzir custo da moradia no país

A secretária do Tesouro norte-americano, Janet Yellen, anuncia em discurso nesta segunda-feira, 24, medidas na política do governo Joe Biden no setor imobiliário, a fim de reduzir o custo de moradia nos Estados Unidos. Em comunicado que detalha o esforço, Yellen diz que mais medidas ainda devem ser adotadas para enfrentar o problema.

Os esforços incluem um novo programa do Tesouro, que proverá mais US$ 100 milhões ao longo de três anos para apoiar o financiamento de moradia com preços acessíveis. Há um esforço também para dar mais previsibilidade nas taxas de juros a agência locais e estaduais de financiamento imobiliário, além de um pedido para que bancos federais gastem mais nesses programas, entre outros pontos.

As iniciativas avançam a partir de outras anunciadas em março, diz a nota oficial, em um esforço para lidar com a tendência de longo prazo de alta nos custos com moradia no país.