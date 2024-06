Grande ABC oferece 927 vagas de trabalho em quatro prefeituras

A semana começa com 927 vagas de empregos disponíveis nos centros públicos de emprego e renda que são mantidos por quatro das sete prefeituras do Grande ABC. São postos destinados à indústria, comércio e setor de serviços, com vários níveis de escolaridade.

Em Santo André, são 194 vagas, com destaque para 51 de auxiliar de limpeza, 18 de padaria, 18 de repositor de mercadorias e 15 de operador de caixa. Há ofertas também para encarregado de obras, fiscal de loja, moldador de plástico, motorista entregador, pizzaiolo e serralheiro, entre outras.

Os interessados devem acessar o portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. Para atendimento presencial, após agendar pelo https://web.santoandre.sp.gov.br/>, compareça no dia e hora marcados com RG, CPF e Carteira de Trabalho física ou digital na Prefeitura.

Em Mauá, o Sine – Casa do Trabalhador tem 205 oportunidades. Entre as diversas funções disponíveis estão as de operador de cobrança, operador de máquinas de solda e estamparia, operador de empilhadeira, auxiliar de produção, motorista entregador, atendente de lanchonete, abastecedor de linha de produção e auxiliar de expedição.

Os interessados devem comparecer na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Em Diadema, o Centro Público de Emprego e Renda tem 108 vagas, para todos os níveis, incluindo 30 vagas para PCDs (Pessoas Com Deficiência) e cinco de estágio. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br.

Em São Caetano, são 420 postos abertos. O processo é feito todo de forma virtual. O interessado deve entrar no site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e acessar o Painel de Emprego. Lá as vagas estão descritas, bem como a escolaridade e os demais requisitos para a formalização da inscrição