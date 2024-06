São Bernardo FC leva virada do Figueirense e freia boas sequências

Em seus domínios, o São Bernardo FC teve neste domingo (23) um difícil adversário pela frente, visando defender a invencibilidades na Série C do Campeonato Brasileiro. No Estádio 1º de Maio, o Tigre perdeu de virada para o Figueirense-SC por 2 a 1 pela décima rodada, mas se manteve no G-8 da competição, com 18 pontos, na quarta posição, quatro a frente do nono colocado, o Tombense-MG. Gol do time da região foi marcado por Augusto, Guilherme Pato empatou e Jefinho virou para os visitantes. Resultado barrou sequência sem derrotas como mandante e no torneio em geral.

Apesar de ter tropeçado na rodada anterior, no empate por 0 a 0 com o Sampaio Corrêa na região, o São Bernardo FC ainda não havia sofrido derrotas em casa pela Série C. O resultado também interrompeu a sequência sem reveses no torneio nacional: eram quatro confrontos sem perder.

O Tigre iniciou o jogo com muitas dificuldades para ter a bola, mas aos poucos a partida passou a ser equilibrada e as primeiras chances apareceram para ambos os lados. Foi em cobrança de falta ensaiada que o São Bernardo FC abriu o placar com Augusto. O defensor aproveitou o cruzamento de Silvinho e testou para o fundo das redes, aos 25. Aos 40, porém, o time de Santa Catarina empatou com Guilherme Pato, que, após passe no meio, bateu de fora da área no ângulo do goleiro Júnior Oliveira.

Na segunda etapa, o Figueirense acumulou as melhores chances, incluindo mais uma de Pato. Foi de cabeça que Jefinho virou a partida após cruzamento de Léo Maia, aos 15. O restante do segundo tempo foi de poucas emoções no Estádio 1º de Maio, com raras chances reais, chutes no alvo e defesa dos goleiros.

Na próxima partida, o Tigre vai até Minas Gerais para enfrentar o Athletic, no sábado (29), às 19h30, em duelo direto pelo G-8 da primeira fase da Série C.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 X 2 FIGUEIRENSE

SÃO BERNARDO FC

Junior Oliveira; Hélder Maciel, Augusto e Rafael Forster (João Carlos); Hugo Sanches (Vitor Ricardo), Romisson, Lucas Lima e Arthur Henrique; Luiz Filipe (Maycon Douglas), Kayke (João Diogo) e Silvinho (Nycollas Lopo).

Técnico: Ricardo Catalá.

FIGUEIRENSE-SC

Ruan Carneiro; Léo Maia, Rafael Ribeiro (Tiago Barbosa), Genilson e Samuel; Jhony Douglas, Léo Baiano (Gledson), Henrique Rodrigues (Thomás Kayck) e Camilo (Bruno Michel); Guilherme Pato e Jefinho (Cristian).

Técnico: João Burse.

Gols: Augusto, aos 26, e Guilherme Pato, aos 40 do primeiro tempo; Jefinho, aos 15 do segundo.

Juiz: Anderson Ribeiro Goncalves (GO).

Renda e público: R$ 10.290, para 842 pagantes.

Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, ontem à noite.