Enfermeiro será vice de Bohm, e Novo terá chapa puro-sangue

O Novo terá chapa puro-sangue na eleição para a Prefeitura de São Caetano. O enfermeiro aposentado Roberto Canavezzi, 70 anos, será o companheiro do empresário Mário Bohm, que encabeçará o projeto majoritário do partido na disputa pela sucessão de José Auricchio Júnior (PSD) no Palácio da Cerâmica.



Será a primeira vez nas urnas de Canavezzi, que foi escolhido durante reunião do diretório municipal do Novo realizada na última sexta-feira (21). “Tive passagens por PMN e PSDB, mas não participava das atividades, não concorri a cargos públicos. Porém, encontrei no Novo um partido que me satisfaz. Recebi a indicação (para ser pré-candidato a vice) com muita alegria, por conta da oportunidade de fazer alguma coisa por São Caetano”, disse, ao Diário.



Canavezzi reconheceu que a família ficou receosa com sua decisão de aceitar a indicação. “Infelizmente, a classe política está manchada com tantos escândalos. Por isso, deixei claro, ao aceitar a missão, que não desviarei um milímetro sequer de meus objetivos e princípios. Quem fizer isso encontrará em mim um inimigo”, disse.



O enfermeiro aposentado, que já integrou o Conselho Municipal de Saúde, espera levar sua experiência na área para a administração. “São Caetano precisa dar mais importância à atenção básica. Se a cidade tivesse UBSs (Unidades Básicas de Saúde) que funcionassem, não haveria sobrecarga no pronto-socorro, que se transformou na porta de entrada ao sistema público de Saúde. Atualmente uma inversão (de fluxo)”, avaliou.



Bohm elogiou o futuro colega de chapa. “Conheço o Canavezzi há muitos anos e sei de sua honestidade, integridade e capacidade. Roberto é um apaixonado pela Saúde e goza de muito respeito na cidade. Como vice-prefeito nos ajudará a construir a melhor Saúde do Brasil”, destacou.