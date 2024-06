Veja os números sorteados na Quina de São João

A Caixa Econômica Federal sorteou os números da Quina e São João. O sorteio do concurso 6.462 foi realizado neste sábado (22), a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 21, 38, 60, 64 e 70. Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 220 milhões e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1,2 milhão de rendimento no primeiro mês.

Assim como em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de cinco números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (quatro números) e assim por diante, conforme as regras da modalidade.