Equipe de Juliette se pronuncia após polêmica com adaptação de música de Luiz Gonzaga

Na manhã deste sábado, dia 22, o neto de Luiz Gonzaga, Daniel Gonzaga, decidiu se pronunciar sobre a adaptação das músicas de seu avô feitas por Juliette. Vale lembrar que, recentemente, a artista lançou a canção Galopar, que viralizou nas redes por ser uma releitura de Pagode Russo, feita pelo Rei do Baião.

Indignado com a comoção causada na internet, Daniel explicou que a música pertence à gravadora e, desse modo, não é necessário autorização da família para que uma adaptação seja feita. Toda a negociação é feita com a equipe que cuida dos trabalhos do cantor e compositor, a Universal Music, e a de Juliette.

Apesar disso, o neto de Luiz Gonzaga disse que não gostou de não ter sido consultado antes do lançamento de Galopando.

- Ninguém autorizou na minha família. Essa música é de propriedade da Universal e eles lançaram porque quiseram. Anteriormente, havia sido pleiteada para ser gravada pela Anitta. E nem autorização eles pediram. Então não há uma autorização formal da família Gonzaga. A autorização é deles e eles fazem o que eles quiserem. Sou contra as gravadoras fazerem o que querem. É claro que o direito é delas, mas há um direito moral. E mudar a música de João Silva, pelo que eu vi, eu achei um pouco de falta de respeito. Então vocês façam o que vocês quiserem, só não digam que a família autorizou.

Depois que a informação rodou as redes sociais, a equipe que gerencia a carreira de Juliette foi às redes sociais também se pronunciar sobre o assunto. Em nota, foi informado que a cantora teria pedido a autorização da família e recebeu uma resposta positiva por parte da editora.

Assessoria de Juliette informa que a cantora, que respeita, exalta e difunde a obra de Luiz Gonzaga e João Silva, solicitou à Universal Publishing (editora) que as famílias de Gonzaga e Silva autorizassem o lançamento da música, independentemente se a editora fosse detentora dos direitos. A Publishing garantiu à Juliette que a família de Luiz Gonzaga e João Silva havia autorizado o lançamento da música, não havendo qualquer restrição quanto a isso. A editora também afirmou à cantora que familiares ouviram o resultado e que gostaram da versão. Juliette afirma que não é ela a responsável pelos trâmites legais que envolvem a liberação de fonogramas. Com absoluto respeito aos familiares e à obra de Luiz Gonzaga e João Silva, a cantora lamenta e se coloca à disposição para entender e dialogar com todos os envolvidos.