Cariúcha acorda após cirurgia no útero; saiba como ela passou a primeira noite

Cariúcha passou por uma cirurgia para retirada de 17 miomas do útero e que a apresentadora, do Fofocalizando, passou sete horas na mesa cirúrgica e foi direto para UTI. Agora, ela acordou e, de acordo com o portal LeoDias, já até tirou foto com a equipe médica.

Além disso, eles também divulgaram como foi a primeira noite da Cariúcha após a cirurgia e ressaltaram que sua recuperação está indo bem:

Ela está super bem, ela está com pressão boa, pulso bom, ela está com a hemoglobina boa, 10.7, então está evoluindo muito bem. Ela teve uma grande evolução de ontem para hoje, muito satisfatória, a gente está bem contente, acho que ela vai evoluir super bem. Estamos chegando às 24 horas pós-cirúrgica, que é o maior risco de, de repente, ter que voltar para uma mesa cirúrgica e retirar o útero, mas parece que não, que a gente está vencendo essa batalha, graças a Deus.

Cariúcha sofreu uma hemorragia e precisou passar por uma cirurgia às pressas no Hospital São Luiz, em São Paulo, na sexta-feira, dia 21. A cirurgia ocorreu bem, embora apresentou algumas complicações, e os 17 miomas foram removidos do útero dela. A apresentadora ainda segue internada.