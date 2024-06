Ribeirão Pires entrega praça esportiva da Quarta Divisão

A Praça Esportiva da Quarta Divisão – Ilson Galvão de Farias, também conhecida como Areninha da Quarta Divisão, foi inaugurada neste sábado (22) pela Prefeitura de Ribeirão Pires.

O novo endereço esportivo da cidade, situado na Rua Serrinha, conta quadra de futebol society e de basquete 3×3, equipadas com iluminação de LED e arquibancada. O evento de inauguração teve a presença de autoridades municipais, como o prefeito Guto Volpi, bem como moradores do bairro e a família do homenageado que dá nome ao equipamento esportivo.

"Precisamos lembrar do abandono de mais de 10 anos da Quarta Divisão. Agora, nesse esforço do governo e do trabalho conjunto com a Câmara, estamos construindo uma cidade turística, organizada, com disciplina. A recompensa é a felicidade dessa garotada", comentou Guto Volpi.

Além disso, durante a inauguração, o prefeito anúncio mais investimentos para a Quarta Divisão. "Vamos instalar um totem turístico com câmera de segurança na Miro Atilio Peduzzi e uma base de segurança no CEU Quarta Divisão".

Durante inauguração, crianças e jovens já usufruíram do espaço com Jogos Amistosos entre alunos da Escolinha de Futebol da Sejel Quarta Divisão e alunos da Escolinha de Futebol do Grêmio Esportivo Jardim Valentina, com idades entre 6 e 13 anos.

Ryan Lopes Oliveira, 9 anos, que treina no Grêmio Esportivo há um ano, já sonha com um futuro brilhante no esporte. "Muito bom termos mais locais pra treinar. É melhor que videogame. Ainda serei o melhor do mundo".

O nome do equipamento esportivo é uma homenagem ao já falecido Ilson Galvão de Farias, apaixonado por futebol, que treinou o time da Quarta Divisão, participando de muitos campeonatos.

Emocionada, a viúva de Ilson, Cleonice Felix de Faria, 67 anos, agradeceu a Prefeitura pela homenagem “Ele dedicava todos os domingos aos garotos e ao futebol. Era a vida dele, a alegria. Ver a quadra lotada novamente é como ter um pouco do Ilson de volta. O legado dele permaneceu", disse. O homenageado tinha dois filhos, Vanessa Felix de Faria Pasotto, 44 anos, e Clemilson Felix de Faria 47 anos, e 4 netos.

Ainda serão contemplados com o projeto os seguintes bairros: Jardim Caçula, Santa Luzia, Ouro Fino, Vila Monteiro, Parque das Fontes e Jardim Ribeirão Pires. A primeira praça do tipo foi inaugurada pela Prefeitura em abril do ano passado, no Jardim Luzo.

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer também vai oferecer na nova Praça Esportiva da Quarta Divisão aulas de futebol e basquete.