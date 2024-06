Após colocar fim a jejum, Água Santa visita São José

De volta ao G-4 da Chave A7 após o triunfo sobre o Pouso Alegre-MG na última rodada, o Água Santa viaja ao Vale do Paraíba, para duelo contra o São José, a partir das 16h deste sábado (22), em São José dos Campos, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

O 1 a 0 na última partida quebrou sequência de seis jogos sem vitória do Netuno e também marcou o primeiro resultado positivo do técnico Guilherme Alves no comando do time. Para engatar o segundo triunfo e se manter na zona de classificação à segunda fase, a equipe precisa bater o São José, que é apenas sétimo colocado do grupo. Os adversários chegam abalados após derrota de 3 a 0 contra o Maringá.

Neste momento, o Netuno ocupa a terceira posição, com 12 pontos. Na classificação geral, a equipe tem somente a 28ª melhor campanha do torneio.

Em caso de vitória, o Água Santa pode se aproximar do Maringá, e continuar sonhando com a vice-colocação da chave.

Durante a preparação, o clube diademense anunciou o retorno do lateral-esquerdo Artur como reforço. O atleta estava emprestado ao Mirassol, pelo qual disputou o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil deste ano.

No primeiro turno, no Estádio do Canindé, com mando do Água Santa, as equipes ficaram no empate por 1 a 1. Na oportunidade, Neílton foi o autor do gol do time de Diadema.

O confronto terá transmissão pelo canal do YouTube oficial do São José, o TV Águia-Diadora.