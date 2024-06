Filipinas não invocará acordo de defesa mútua com EUA após tensão com a China

As Filipinas declararam que não têm planos para invocar acordo de mútua defesa com EUA após um incidente envolvendo a guarda costeira chinesa que resultou em danos a dois navios filipinos e feriu seus tripulantes no Mar do Sul da China.

Os conselheiros do presidente Ferdinand Marcos Jr. fizeram o pronunciamento em uma coletiva de imprensa televisionada,. O chefe militar da Filipinas condenou o confronto, comparando com pirataria, e exigiu pagamento por danos, mas conselheiros do presidente descartaram a possibilidade de invocar o acordo de 1951 em pronunciamento televisionado.

As disputas territoriais no Mar do Sul da China envolvem China, Filipinas, Vietnã, Malásia, Brunei e Taiwan. Os EUA têm alertado que é obrigado a defender as Filipinas em caso de ataque.