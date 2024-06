Gabriel Menino 'cumpre missão' dada por Abel no Palmeiras e mira Juventude: 'Mais uma final'

Improvisado pelo lado esquerdo do campo, e com a missão de chegar na área para tentar as finalizações, Gabriel Menino teve o sentimento de dever cumprido ao final do jogo em que o Palmeiras derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Na reapresentação do Palmeiras, nesta sexta-feira, ele valorizou a aposta feita pelo técnico Abel Ferreira.

"Já tinha feito isso na base, mas não no profissional. Gosto porque eu fico bastante solto, nas costas do volante, e tenho liberdade tanto para atacar como defender. Foi um jogo em que deu tudo certo. Agora é pensar no Juventude", afirmou o atleta.

O Palmeiras emendou a sua quarta vitória consecutiva e esse embalo coloca a equipe paulista com os mesmos 20 pontos do Botafogo. À frente, com 21, só está o líder Flamengo, que derrotou o Bahia por 2 a 1 nesta quinta-feira, no Maracanã.

Diante da equipe de Caxias do Sul, Gabriel Menino disse que o time vai entrar focado, como se fosse a decisão de um título. "Vamos jogar dentro da nossa casa e com o apoio da nossa torcida. Acho que estava faltando essa sequência de vitórias para aumentar a confiança", comentou o jogador. A partida está marcada para este domingo, às 18h30.

O Palmeiras se reapresentou pela manhã e os titulares fizeram um trabalho regenerativo. O restante do grupo participou de um coletivo em espaço reduzido com dois tempos de 15 minutos. Atletas da base completaram a atividade. Na sequência, eles realizaram exercícios específicos para os setores de ataque e defesa.