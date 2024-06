Jenna Dewan anuncia chegada de seu terceiro bebê e revela nome escolhido

Visitinha da cegonha! Até no mundo dos famosos as famílias não param de aumentar, e em 2024, vários famosos estão comemorando a chegada dos filhos. Jenna Dewan, por exemplo, anunciou na última quinta-feira, dia 20, que se tornou mãe pela terceira vez.

A atriz contou nas redes sociais que a pequena, que recebeu o nome de Rhiannon Lee Kathryn Kazee, nasceu no dia 14. Ao compartilhar a notícia de que a família aumentou, a atriz deixou uma belíssima mensagem à filha na legenda:

Desde o momento em que você chegou, trouxe imensos alegria e amor para nossas vidas... Sua gentil graça, doçura e beleza cativaram toda a nossa família. Nossos corações estão transbordando de amor, e somos verdadeiramente abençoados pela sua presença. Bem-vinda ao nosso mundo, menina.

A bebê é fruto de seu relacionamento com Steve Kazee, de quem está noiva. Os dois também são papais de Callum Michael Rebel Kazee, que nasceu em 2020. Do antigo casamento com Channing Tatum, Jenna também é mãe de Everly Elizabeth Maiselle, nascida em 2013.