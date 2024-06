Eliana tem despedida em sessão corrida no domingo no SBT

Neste final de semana, no programa dela antes e Patrícia Abravanel na sequência, Eliana vai se despedir do SBT em sua segunda passagem na casa.

É claro que muitas pessoas sabem das nossas relações familiares e para não faltar com respeito a elas ou mesmo às pessoas que nos acompanham, manter o silêncio e uma certa distância regulamentar ao assunto nos pareceu também a estratégia mais acertada.

Isto em relação a todos, inclusive aqueles que, do mesmo ofício e diariamente, batalham atrás de novidades para seus trabalhos.

Assim como é natural que, encerrada essa jornada do SBT, ficará a expectativa sobre o futuro, aquilo que a Eliana reserva para a sequência da sua vida profissional de quase 33 anos.

E como alguém que, ao longo desse tempo, sempre se colocou à frente dos mais diferentes desafios, inclusive o dos domingos, e se saiu bem tanto na Record, primeiro, e SBT até agora.

Muita expectativa para o que vem por aí, mas isso é uma história que fica para uma próxima vez.

TV Tudo

Coisa de craque

A plataforma Disney+ estreou recentemente “The Acolyte”, uma nova série baseada no universo de “Star Wars”, estrelada pela atriz Amandla Stenberg.

Chama atenção o capricho de seus roteiristas na questão do “gancho”, elemento colocado no encerramento do episódio para despertar interesse pelo seguinte. Uma aula.

Cresceu demais

Apesar de o GNT ter afirmado que Tati Machado, nova integrante do “Saia Justa”, não vai abandonar seus compromissos no “Encontro” e “Mais Você”, o comentário é bem outro nos bastidores.

Tati, dona de um estilo muito leve e descontraído, deve, na verdade, conquistar outros desafios. Tá prestigiada.

Corredor

Falam na Jovem Pan, que ganhou força nas últimas horas, a indicação de Mariana Ferreira, no posto interinamente, para assumir o lugar de André Ramos na direção de jornalismo e esporte.

E, para o lugar dela como produtora-executiva, deve ser promovida Mellina Braga, hoje na direção do “Linha de Frente”.

Intervalo

A ESPN está se dando muito bem com a exclusividade do tênis em seus canais.

Wimbledon, como próxima atração, teve a sua última cota de participação fechada com a Bossa Nova-Beyond Clube. Começa no dia 1º de julho.

Curiosidade

Para encontrar a protagonista da série “A Rainha da Pérsia”, a parceria Record-Seriella reuniu várias candidatas nos estúdios do Rio de Janeiro.

Durante dois dias, todas participaram de uma bateria de testes conduzidos pelo diretor Leonardo Miranda. E foi assim que se chegou a Nathalia Florentino, bastante elogiada no papel.

Boa, Renata!

Rede social é assim. A maioria daqueles que só se prestam a agredir, prefere se esconder atrás de apelidos, alcunhas, sobrenomes e outras denominações, para se manterem covardemente anônimos.

Olha ao lado e veja a vergonha que esse passou.

Novos tempos

Nos eventos de promoção que envolvem produtos do Entretenimento, isso já é algo normal.

Mas agora, também nos do Esporte – Olimpíada, ontem -, a Globo tem priorizado a presença de influenciadores digitais e dos mais próximos dela. Lá atrás, a preocupação era apenas convidar jornalistas especializados. Tudo bem, também.

Até natural

Evidente que existem interesses e até o “toma lá dá cá” de triste memória no meio, mas é preciso entender certas coisas.

Por aí que se chama atenção e cuidado dos veículos tradicionais para o apetite das novas mídias e seus influencers. A Cazé TV, aqui destacada, está deixando meio mundo na poeira.

No radar

Tudo vai depender de agenda – e, claro, negociação de valores -, mas existe um enorme interesse da Globo na volta de Juliana Paes ao elenco de “Renascer”.

Se tudo der certo, a dona Jacutinga reaparecerá nos momentos finais para fechar com Norberto, personagem de Matheus Nachtergaelle.

Bate – Rebate

· A versão brasileira do musical “Legalmente Loira” chegará ao Teatro Claro Mais SP, dia 17 de julho. Myra Ruiz viverá a protagonista, Elle Woods, interpretada por Reese Witherspoon no cinema...

· ... Também no elenco: Renan Rosiq, Danilo Moura, Gigi Debei, Amanda Döring, entre outros.

· O Canal Brasil entrou no Top 10 do Globoplay + Canais ao vivo com a exibição do Prêmio da Música Brasileira no último dia 12...

· ... Tim Maia foi o grande homenageado da noite e artistas como Marisa Monte, Ney Matogrosso, Alceu Valença e Zélia Duncan apresentaram músicas que marcaram a trajetória do cantor.

· Dirigido por Alexandre Avancini, "Loucos Amores Líquidos" estreia nos cinemas no próximo semestre...

· ... Conta a história de três mulheres de diferentes gerações – mãe, filha e neta – em busca do amor e de suas raízes na região de Basilicata, na Itália, mas com locações também no Brasil...

· ... Ângela Vieira, Eriberto Leão, Paloma Bernardi, Paulo Betti e Marcos Pasquim integram o elenco...

· ... Roteiro de Clovys Torres e Aimar Labaki.

· Em todas as terças-feiras deste mês, com a curadoria de Pâmela Côto, está acontecendo no casarão de Botafogo, Rio, o “Quebra Festival”...

· ... Um movimento dos mais interessantes com poesia, literatura, música, performance e teatro.

· Também no Rio, na Cidade das Artes, dia 25, o projeto Solte a Sua Voz, com as presenças de Nelson Freitas, Lucinha Lins, Letícia Spiller, Regiane Alves, Heloísa Périssé e muitos outros.

C´est fini

SBT, no “The Noite” do Danilo Gentili, apresentou uma entrevista do Chrystian, praticamente no mesmo horário do seu falecimento. Assim como ontem, no “Chega Mais”, a entrevista com o irmão Ralph ao vivo.

Chrystian foi um dos grandes da música sertaneja, como cantor e produtor.

