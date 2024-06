Samara Felippo não deixa convidados cantarem com quem será? em aniversário da filha

Eita! Samara Felippo compartilhou um vídeo do momento do parabéns do aniversário de sua filha, Lara. Na hora da celebração, a mamãe interviu quando os convidados começaram a cantar com quem será? para a caçula de 11 anos de idade.

A mamãe coruja usou sua conta do Instagram para compartilhar o vídeo do momento em que os presentes na festa de aniversário de Lara, fruto de seu relacionamento com o jogador de basquete Leandrinho, começaram a cantar a música. Na gravação e na legenda ela fez questão de reforçar a brincadeira não a agrada:

Eu faço isso em todos os aniversários quando mandam essa música chata. Me julguem no 0800. O choro é livre!

Os comentários estão recheados de pessoas dando apoio à mamãe, dizendo que é uma música totalmente desnecessária para crianças.