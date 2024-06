Autoridades interrogam celebridade suspeita de envolvimento na morte de Matthew Perry

Mesmo após oito meses da morte de Matthew Perry, astro de Friends, as autoridades continuam investigando a origem da droga que matou o ator em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em outubro de 2023. Em mais um capítulo dessa história, a revista In Touch revelou na última quarta-feira, dia 19, que a polícia interrogou uma celebridade que seria suspeita de envolvimento no caso.

Uma fonte contou a revista:

- Eles basicamente estão à caça do assassino de Matthew. Ela é uma celebridade por direito próprio e eles se conheceram na reabilitação. Eles formaram uma amizade inesperada.

No entanto, a revista preferiu não divulgar o nome da celebridade em questão. Até o momento, a investigação levou os policiais a acreditarem que uma segunda pessoa teria fornecido a droga ao ator, visto que nenhuma substância ilícita foi encontrada em sua casa.

Dois meses após a morte do intérprete de Chandler, o médico legista, que examinou o corpo do ator, revelou que ele morreu em decorrência de efeitos agudos da cetamina, e consequentemente, acabou se afogando na banheira.

Uma semana e meia antes, o ator passou por uma terapia de infusão da cetamina com seu médico, no entanto, a droga é metabolizada rapidamente, e a morte não poderia ter sido causada por essa sessão.