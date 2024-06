PF faz 27 buscas no rastro de fomentadores e financiadores do 8 de janeiro

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 20, mais uma fase da Operação Lesa Pátria no rastro de financiadores e fomentadores dos atos golpistas de 8 janeiro. Trata-se da 28ª etapa da ofensiva. Agentes cumprem 27 mandados de busca (15 de busca e apreensão e 12 de busca pessoal) em Goiás (4), Mato Grosso do Sul (4) e Santa Catarina (19).

As ordens partiram do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que ainda determinou o bloqueio de bens dos investigados para eventualmente ressarcir os danos ao patrimônio público, estimados em R$ 40 milhões.

A ofensiva apura supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.