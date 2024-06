PPI da Alemanha cai 2,2% na comparação anual de maio

O índice de preços ao produtor (PPI, pela sigla em inglês) da Alemanha caiu 2,2% em maio ante igual mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 20, pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. Em abril, o PPI alemão havia registrado queda anual maior, de 3,3%. Na comparação mensal, o PPI da Alemanha ficou estável em maio. Analistas consultados pela FactSet previam para maio declínio anual menor do PPI, de 2%, e avanço mensal de 0,3%.