Roncon e Amigão formam chapa eleitoral puro-sangue

O pré-candidato do Progressistas à Prefeitura de Ribeirão Pires, Gabriel Roncon, confirmou ao Diário que seu uniu ao correligionário Amigão D’Orto para a composição de chapa puro-sangue. Os empresários, juntos, segundo as análises pré-eleitorais, são os principais adversários do atual chefe do Executivo, Guto Volpi (PL), que ainda não anunciou parceiro ou parceira para o projeto de reeleição.

A dupla, inclusive, já conta com um escritório político e tem intensificado as agendas e aparições públicas juntos.

Amigão D’Orto foi vice-prefeito na gestão do prefeito Clóvis Volpi (PL), pai de Guto. O mandato durou um ano e oito meses, entre 1º de janeiro de 2021 e 26 de setembro de 2022.

CASSAÇÃO

Os diplomas de prefeito e vice foram cassados por decisão do desembargador Paulo Galizia, do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), em julho de 2021, por reconhecer a inelegibilidade baseada na reprovação das contas de outro mandato de Volpi, entre os anos de 2009 e 2012.