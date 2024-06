Fred anuncia saída do canal Desempedidos: Sonhos inimagináveis se tornaram realidade

Fim de uma era! Antes de ficar conhecido por se envolver com Bianca Andrade ou entrar no BBB23, Fred já tinha um público fiel. Esse grupo foi conquistado através de suas aparições no canal de Youtube Desimpedidos. Agora, isso não vai mais rolar, já que ele anunciou que não vai mais fazer parte do grupo.

Hoje venho comunicar que estou de saída do Desimpedidos, o lugar onde o Bruno virou Fred e que todos os sonhos inimagináveis se tornaram realidade. Sem vocês, nada disso seria possível, então queria agradecer demais por tudo que todos vocês fizeram por mim durante esses quase dez anos no canal e por terem embarcado comigo nessa viagem.

Através do Instagram, Fred contou que mesmo saindo do canal, os fãs ainda terão mais alguns vídeos para assistir. Enquanto se acostumam com a ideia de não ver ele mais pelo Desimpedidos, eles poderão ver conteúdos especiais.

Ainda teremos vídeos especiais durante a semana toda para nos despedirmos em grande estilo, mas desde já conto com vocês nas próximas viagens que faremos juntos! Permitam-se sonhar, pois eu nunca deixei de acreditar que isso um dia aconteceria, afinal parecia um absurdo, algo totalmente distante, mas aconteceu e hoje estou aqui e muito orgulhoso não só da conquista final, mas sim de todo passo que foi dado até este dia.

Para anunciar o término do contrato, o ex-BBB compartilhou um vídeo contando toda sua trajetória no canal. Com imagens da primeira aparição por lá até o final.