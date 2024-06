Separados há cerca de um mês, Sophie Charlotte faz homenagem de aniversário para Daniel de Oliveira: Sempre vou torcer por você

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira continuam grandes amigos, mesmo após o fim do relacionamento de dez anos. Prova disso é que nesta quarta-feira, dia 19, aniversário do ator, ele ganhou uma bela homenagem da atriz nas redes sociais.

Em um texto no Feed, ela escreveu:

Hoje é seu dia Daniel de Oliveira. Dia D! Dia de torcer ainda mais por você! Eu decidi que sempre vou torcer por você! E para sempre! Afinal 10 anos não são 10 dias! E viver 10 anos juntos, com dois enteados, um filho de 8, dois cachorros, gatos, peixe e casa..e MUITA história e MUITO amor? não é pouco? TUDO ISSO É MUITO IMPORTANTE!.. VOCÊ É MUITO IMPORTANTE! E tudo isso carrego comigo onde eu for!

E continua:

Hoje também é dia do cinema nacional! Que você engrandece com seu trabalho ímpar e profundo! E na sua vida que você sempre transforma em cinema, em aventura? como nessas fotos! Que seu dia seja repleto de alegrias e sol! Que seu novo ciclo traga mais potência e bençãos e conquistas! Sempre com saúde e sabedoria? Estamos e estaremos sempre aqui pra você! Curiosos pra saber o que você vai criar agora?e te aplaudindo! Viva, viva você Daniel!

Vale lembrar que quando o casal confirmou a separação, há cerca de um mês, Daniel também havia homenageado Sophie pelo aniversário dela. Os dois são pais de Otto, de oito anos de idade.