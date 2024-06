Setor de bancos concentra maior parte das dívidas de inadimplentes em maio, diz CNDL/SPC Brasil

O setor de bancos concentra a maior parte das dívidas de pessoas negativadas no Brasil em maio, com 64,90% do total. Na sequência estão os setores de água e luz com 10,88%, comércio com 10,68% e outros com 7,53%. Os dados são da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

Por região, o Centro-Oeste apresenta a maior alta anual, com 2,15%. Nordeste e Sudeste aparecem na sequência, respectivamente, com elevação de 1,29% e 1,02%. Na contramão, Sul, com queda de 5,64%, e Norte, com baixa de 1,31%, tiveram decréscimo no porcentual de devedores.

Pelo total de inadimplentes, o Norte tem o maior contingente - 45,56% da população adulta está incluída em cadastros de devedores. Por outro lado, na região Sul, a proporção de negativados equivale a 38,16%.