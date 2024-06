Gisele Bündchen e Joaquim Valente são flagrados fazendo stand-up paddle juntos e dão fim novamente aos boatos de término

Gisele Bündchen não para de provar o contrário para quem duvidou que ela e seu namorado, Joaquim Valente, ainda estavam juntos. Eles foram vistos fazendo caminhada juntinhos e, agora, eles foram vistos fazendo stand-up paddle na companhia dos filhos da modelo com seu ex-marido, Tom Brady.

O momento romântico aconteceu no Dia dos Pais norte-americano, no domingo, dia 16, mas as fotos só foram divulgadas nesta terça-feira, dia 18. Mais uma vez, o casal foi flagrado passando um tempo junto e especial, o que coloca um ponto final nos rumores de separação.

Nas legendas das fotos, o fotógrafo brinca com a situação e diz:

Joaquim Valente aparenta não conseguir tirar os olhos de Gisele? Bom, pelo menos ele não perdeu o equilíbrio se distraindo!

Vale lembrar que os boatos começaram após uma fonte informar à revista In Touch Weekly que eles teriam terminado por conta dos holofotes, que incomodaria o professor de jiu-jitsu.

E aí, você gosta do casal?