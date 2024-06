Cineclube Debate finaliza atividades com convidado em São Bernardo

O projeto Cineclube Debate, ação de formação sobre o que é e como funciona um cineclube, terá seu último evento, desta vez com o cineasta Diogo Gomes dos Santos, que também é produtor, roteirista e Cineclubista. O encontro gratuito será realizado nesta terça-feira (18), das 14h às 16h, na Escola Estadual Mário Franciscon, na Estrada dos Casa, 3750, Bairro dos Casa, Durante diversos eventos, foram realizados encontros presenciais e online com o público focado nos grêmios estudantis das escolas estaduais do município.

Eles são orientados a montar um Cineclube, que é um espaço democrático, crítico e cultural – onde irão contribuir para a formação de público e ocupação não-convencional de espaços de exibição com debate sobre uma obra audiovisual, sugerindo uma reformulação do olhar para a relação entre o filme e o espectador.

O ultimo encontro de formação cineclubista será dedicado à memória e atual situação dos cineclubes no Brasil, principalmente depois de mais de 20 anos de retomada do movimento que aconteceu em Brasília em 2003. Para fechar a programação, haverá um convidado especial, um dos maiores ativistas e cineclubistas do Brasil, o cineasta Diogo Gomes dos Santos.

Diogo é Cineclubista desde 1976 e participou e fundou vários cineclubes.