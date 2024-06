Palavra do Leitor - 18 de junho de 2024

Contrato de namoro – 1

O objetivo desses contratos de namoro é se livrar da união estável e divisão de bens (Setecidades, dia 16). Porém, esse contrato não tem valor jurídico nenhum. Morou junto mais de três anos é igual união estável. Quem propõe um contrato desse é só gente mal-intencionada mesmo.

Mark Gerald

Contrato de namoro – 2

O cara que já entra em um relacionamento desse jeito vai esperar qual futuro? Se precisa disso, eu nem começo, mostra falta de confiança e de parceria.

Leandro Novaes

Contrato de namoro – 3

Não vai demorar muito para existir o contrato de ficante.

Anderson Lima

Aborto – 1

Muito tem se falado a respeito do aborto no Brasil. Hoje a legislação permite que seja feito em três circunstâncias, independente do tempo de gestação: gravidez resultante de estupro; nos casos em que coloca a vida da mãe em risco e se o feto for anencéfalo. Em meu ponto de vista, a lei atual é bastante razoável. Não sou a favor de um libera geral. Está correto o L quando diz que o projeto de lei que está em curso no congresso é uma insanidade, quando pune a vítima mais do que o próprio criminoso, estipulando pena de 10 a 20 anos para aborto após a 22ª semana. O que precisamos é de uma legislação dura e que seja cumprida, punindo exemplarmente estupradores. O que precisa é que esta lei seja cumprida e o aborto seja feito pelo Estado sem tanta burocracia e de forma humanizada. Temos de dar apoio psicossocial para essas vítimas. É um tema espinhoso e não pode ser colocado em votação a toque de caixa, como fez o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL)

Mauri Fontes

Santo André

Aborto – 2

A procriação no inconsciente coletivo é atávica, principalmente para nós, mulheres, que concebemos e carregamos em nosso ventre um bebê por nove meses. Por isso me causa pena ver hoje jovens mulheres levantando a bandeira pró-aborto, porque além de ser uma agressão física com consequências a longo prazo, psicologicamente ficará guardado no inconsciente que acompanhará indubitavelmente essas mulheres para o resto da vida. Hoje jovens cheias de ideias preconcebidas de “liberdade”, mas que em 10, 20 anos com a maturidade podem mudar radicalmente e aí? A única coisa que deixamos nesse mundo são nossos genes e na velhice ter filhos, netos, etc a nossa volta, mostrará que valeu a pena seguir o ritmo normal da vida. Viva a vida!

Beatriz Campos

Capital

Coqueluche

O que esses pais pensam que estão fazendo que não vacinam os seus filhos (Setecidades, dia 15)? É muito retrocesso e desleixo com a vida dos filhos.

Iara Cristina

Assassinato – 1

‘Homem que matou filho em Ribeirão é condenado a 20 anos de prisão (Setecidades, dia 14). Passou da hora de mudarem a Constituição Federal. Crimes contra crianças são inadmissíveis.

Rene Santos

Assassinato – 2

Só para preencher o documento, porque, no máximo, vai ficar dois anos. Se muito.

José Rodrigues

Agressão em S.Caetano

‘Nutricionista agredida há um ano em São Caetano continua sem respostas’ (Setecidades, edição anterior). Valente com uma mulher. Com outro homem ficaria pianinho.

Valmir Gervasoni

