Volkswagen divide produção do Virtus entre S.Bernardo e unidade do Paraná

A Volkswagen anunciou nesta segunda-feira (17) que a produção do Novo Virtus será dividida entre as unidades da Via Anchieta, em São Bernardo, e a São José dos Pinhais, no Paraná, a partir de 2025. A empresa comunicou também a produção de uma picape inédita, que demandou investimentos de R$ 3 bilhões para a planta paranaense. O valor está incluido nos R$ 16 bilhões de aporte que a montadora fará no País até 2028.

Desde o lançamento do sedã, em 2018, o Virtus sempre foi produzido na fábrica Anchieta. E, segundo o comunicado da empresa, continuará saindo das linhas da planta são-bernardense onde continuará sendo feito, mesmo após o início de sua produção em São José dos Pinhais, em 2025.

O carro soma mais de 245 mil unidades vendidas, sendo mais de 186 mil entregues aos clientes brasileiros e mais de 59 mil exportadas para 13 mercados da América Latina: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, St Maarten e Uruguai.

Em 2023, o sedã foi reformulado e recebeu o nome Novo Virtus, com novo design mais imponente e iluminação 100% em LED. O Novo Virtus é o único modelo da linha Volkswagen, e também o único de seu segmento, que conta com três opções de motorização: 170 TSI, 200 TSI e 250 TSI.

De acordo com Wellington Damasceno, diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o compartilhamento já está previsto em acordo assinado entre a entidade e a Volks e não compromete a os volumes de produção da unidade do Grande ABC.

Segundo ele, a planta paranaense, onde são produzidos o VW T-Cross e os modelos da Audi Q3 e Q3 Sportback 2.0 quattro, está com ociosidade, com redução de jornada e a entrada do Novo Virtus ocupará o espaço até que a nova picape comece a ser fabricada, em 2026.

“É um prazer imenso celebrar os 25 anos da Volkswagen do Brasil no Paraná, com mais de 3 milhões de veículos produzidos na fábrica de São José dos Pinhais. A unidade é referência global em competitividade e resultados operacionais, com o mesmo nível de qualidade das fábricas da Volkswagen na Europa”, afirmou Ciro Possobom, CEO da marca.

“A fábrica da Volkswagen do Brasil em São José dos Pinhais é fundamental para a estratégia global da marca. A começar pelo Novo T-Cross, o SUV mais vendido do Brasil, que é fabricado na unidade e exportado para 17 países da América Latina, sendo sucesso em todos os mercados. Com o início da produção da nova picape e os volumes adicionais do Novo Virtus, continuaremos fazendo de São José dos Pinhais um hub de exportação de tecnologia do Paraná para o mundo. disse Alexander Seitz, Chairman Executivo da Volkswagen Região América do Sul.