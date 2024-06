Marabraz amplia presença em Mauá e aponta "crescente demanda na região"

A rede de lojas mobiliária Marabraz está ampliando sua presença em Mauá com a inauguração da terceira loja na cidade nesta sexta-feira (21). O local escolhido para receber o novo ponto de venda é o Mauá Plaza Shopping, na Av. Governador Mário Covas Júnior, 1 – Centro. Estão programadas ofertas e descontos para a data de abertura de portas.

Em nota encaminhada à imprensa, a rede aponta que "com todo vapor em plano de expansão, a especialista em móveis elegeu o shopping para atender a crescente demanda na região". De acordo com a direção, são destaques quesitos como fácil acesso, proximidade das estações rodoviárias e ferroviárias; praças de alimentação, vagas de estacionamento cobertas e diversas operações que prestam serviços também foram determinantes na hora de escolher o novo endereço da Marabraz no município.

NOVA ESTRUTURA

Com 700 m², o novo ponto de venda oferecerá um completo mix de itens para quarto, sala, cozinha, infanto-juvenil e home-office. Projetada para proporcionar uma completa experiência de consumo, a nova loja tem ambientação setorizada para facilitar a escolha dos produtos e conta com um time de consultores preparados para esclarecer dúvidas e auxiliar na hora da compra.

Para celebrar a novidade, a Marabraz preparou uma grande festa. Na programação, segundo a organizadora, estão contempladas diversas atrações, distribuição de brindes, além de ofertas arrasadoras na inauguração e descontos especiais em toda a loja.