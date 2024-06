Servílio de Oliveira. Ele nunca beijou a lona. Campeão de boxe e medalhista olímpico. Uma história ligada ao Grande ABC. Cidadão de Santo André e Mauá.

Servílio de Oliveira é um desses campeões que jamais se acomodou. Enquanto lutou, conquistou vitórias. Quando não pode lutar, permaneceu no boxe, primeiro como braço direito do treinador Antonio Angelo Carollo, da Pirelli, depois como técnico e manager da AD São Caetano, o Azulão. Estudioso, formou-se em bacharel em Direito pela USCS – Universidade São Caetano do Sul.

“O esporte educa, disciplina, salva vidas”, declarou Servílio ao programa “Memória do Esporte”, do DGABC-TV, levado pelo historiador José Mario Moreira Junior.

“Nem todo famoso é amável, acessível e democrático. Servílio tem todas essas qualidades e adora conversar com os jovens” – testemunha Mário Júnior.

PRIMÓRDIOS

O menino Servílio conheceu Santo André distribuindo folhetos de propaganda da escola Fisk.

Aos 17 anos, em 1966, fez a sua primeira luta oficial, no Ginásio Pedro Dell’Antonia. Venceu James Queirollo pela “Forja de Campeões”.

Na quarta luta, sagrou-se campeão deste torneio de “A Gazeta Esportiva”.

Depois da “Forja”, no Torneio dos Campeões”, venceu o lutador do CA Pirelli, Jairo dos Santos, o que lhe valeu a ida para a empresa, levado por Antonio Angelo Carollo.

- O Sr. Carollo foi o meu segundo pai. Eu e minha família devemos demais a ele.

O PROFISSIONAL

Vinte lutas, 20 vitórias. E os Jogos Olímpicos de Verão no México. Três lutas. Vitória contra os campeões da Turquia e Gana E uma única derrota, por pontos, contra um lutador da casa.

Wlamir Marques, do basquete, e outros atletas da delegação brasileira que assistiram a luta, garantem que Servílio não perdeu.

- Não questionei o resultado. Fiquei feliz com o bronze. Para mim é como se fosse de ouro.

O vídeo da luta, de fato, mostra um jovem Servílio de Oliveira abraçando o vencedor, Ricardo Delgado.

UM ACIDENTE

Servílio prossegue carreira. Coleciona títulos. Viaja pelo mundo todo. A Pirelli é o seu porto. Chega a terceiro melhor do mundo em sua categoria Pesos Moscas. Até que, em 1971, numa luta frente a Tony Moreno, no Ibirapuera, sai vencedor, mas sofre deslocamento da retina decorrente de uma cabeçada involuntária do oponente.

- Fiquei quatro anos e sete meses sem lutar. Fui morar no Chile em 1972. Retorno ao Brasil em 1975 e volto a treinar na Pirelli. Fiz mais cinco lutas. Ganhei as cinco. Novamente campeão brasileiro. E quando fui desafiar o chileno Martin Vargas, sou impedido, sob alegação de proteger minha integridade física, mas no fundo eles estavam protegendo a integridade física do chileno.

SANTO ANDRÉ

A cidade foi a capital do esporte até 1992, quando a Pirelli terminou com o esporte de competição. Os boxeadores foram para o São Paulo FC e os demais atletas para outros clubes, inclusive para São Caetano, que formou excelente equipe.

SÃO CAETANO

O destino de Servílio de Oliveira foi o “Azulão”, graças a um grande amigo seu, o advogado João da Costa Faria. Foram 18 anos de São Caetano

- Lá ganhamos vários torneios e tive a oportunidade de fazer um campeão do mundo, Valdemir Sertão Pereira, que, em 2006, se sagrou o quarto brasileiro a ganhar um título mundial de boxe.

SOA O GONGO

NASCIMENTO – São Paulo, 6-5-1948.

FILIAÇÃO - Nair Santos de Oliveira e Luiz Sebastião de Oliveira.

ESPOSA - Mariana Victoria Chalot del Campo. Chilena. Mais de 50 anos de casados. Cinco filhos.

ÍDOLO - Eder Jofre, seu amigo, com quem treinou e fez lutas de exibição.

NOVO CAMPEÃO - O neto Luiz Gabriel, o Bolinha. Peso Pena. Um dos três ou quatro melhores da categoria. Estará na Olimpíada de Paris, em julho.

MENSAGEM – Juventude: educação, saúde e esporte são de fundamental importância. Mas nunca deixe de estudar. Faça o seu esporte e mantenha, paralelamente, os estudos.

NO AR

A entrevista completa de Servílio de Oliveira à “Memória do Esporte” do DGABC-TV, com a participação do historiador José Mário Moreire Júnior, está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras plataformas.

Crédito da foto 1 – Luca Dias Gonçalves (DGABC TV)

Crédito da foto 2 – Álbum pessoal

PIMENTA NOS PUNHOS. Servílio de Oliveira ‘duela’ com o historiador José Mario no estúdio do DGABC-TV: no destaque, o jovem campeão em ação

