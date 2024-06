Val Marchiori denuncia ex-marido por violência física

Val Marchiori denunciou Thiago Castilho, seu ex-marido, por agressão física. Ela conta com o apoio de seu atual namorado, o advogado Amilton Augusto, para tomar a atitude.

A socialite compartilhou em uma nota seus Stories do Instagram que abriu um inquérito contra o ex-companheiro para que ele seja investigado sobre as agressões. No post, o atual namorado fez questão de demonstrar seu apoio à amada:

Os desafios da vida foram feitos para serem ultrapassados e você é uma mulher extraordinária e de muita resiliência. Estamos juntos sempre! Amo você.

Segundo o Portal Leo Dias, Marchiori também acusa o ex-marido de beber descontroladamente e de falsificar sua assinatura, além de usar remédios controlados de maneira exagerada. O acusado ainda não se pronunciou.