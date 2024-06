Fábio Porchat detalha emoção de conhecer o Papa Francisco: - Muito feliz e grato

Fábio Porchat foi um dos comediantes convidados a participar de um encontro com o Papa Francisco e ficou extremamente feliz com a oportunidade. Ao cumprimentar o chefe supremo da Igreja Católica, o humorista foi visto dando uma risadinha com um comentário feito pelo pontífice. No Fantástico, ele revelou qual foi a frase que lhe arrancou risos.

Ao que tudo indica, o Papa sabe brincar com o humor brasileiro, pois Fábio contou:

- Estão curiosos para saber o que o papa me falou que eu dei risada? Não, ele não disse que o Vasco ai ser campeão brasileiro, fica tranquilo. Ele fez uma perguntinha. Uma perguntinha que só o brasileiro sabe a resposta: E a cachaça é água?

Já na manhã desta segunda-feira, dia 17, o comediante participou do Mais Você através de video-chamada para detalhar o encontro. Diretamente da Sicília, na Itália, o artista começou contando que está curtindo a estadia no país europeu:

- Olha que coisa deliciosa e inesperada. Eu não estava esperando esse contato com o Papa e de repente ainda ganhei um tempo livre na Itália. Estou aqui na Sicília comendo macarrão.

Em seguida, detalhou a emoção de conhecer o religioso:

- Imagino eu que há 400 anos, talvez, se eu tivesse encontrado com o Papa ele estaria me queimando, eu estaria em uma fogueira. Então é maravilhoso, em 2024, pela primeira vez na história, o Papa se encontra com comediantes. O discurso dele foi muito bonito, dizendo que quando algum comediante consegue fazer uma pessoa rir sem humilhar, sem degradar a pessoa, Deus também sorri. Tem um caminho de trazer a comédia para junto, para dentro, em um momento tão difícil do mundo, com tanta guerra, desconfiança e polarização. Quando você tema comédia fazendo as pessoas rirem junto, trazendo todo mundo para rir junto, é muito importante. O Papa fala isso. Ele é um chefe de Estado ali dizendo que é possível fazer piada inclusiva com Deus, ele diz isso no discurso dele. Então é demais poder estar ali com aqueles comediantes todos. Tinha muita gente boa de muitos países diferentes.

Fábio contou que havia um dresscode para poder comparecer ao evento, mas Cacau Protásio recebeu permissão para quebrá-lo por uma razão especial.

- Você tem que ter uma roupa certa, não pode ir de roupa clara, por exemplo. Só o Papa pode ir de branco e as mulheres têm que ir de roupa escura. Quando abre a porta do carro, sai a Cacau de branco. Eu quase falei: Cacau, você quer me matar? Mas ela falou que pediu autorização, porque queria renovar os votos com a benção do Papa, então foi autorizada a ir de branco e inclusive levou o anel, que ele abençoou.

O famoso também falou sobre o sentimento de encontrar renomados comediantes que sempre admirou, como Whoopi Goldberg:

- Todos muito solícitos, foi um encontro muito legal. Eu não tive problema nenhum, fui pedir foto para todo mundo, queria ver aquela gente. De repente ter a Whoopi Goldberg na minha frente, eu fui lá e pedi. Todos muito simpáticos.

Ele ainda refletiu sobre a importância de ter conhecido pessoalmente o chefe supremo da Igreja Católica ao lado de diversos representantes da comédia e ouvir palavras inspiradoras.

- Tem um lugar também que me deixa muito feliz e grato. Quando eu me vejo ali naquele meio dos meus comediantes, de pessoas tão incríveis, recebendo do Papa uma benção, conversando com ele, eu percebo que alguma coisa de certo eu fiz para chegar até aqui. Eu via a emoção da minha família, da minha avó, da minha mãe, gente muito feliz de eu estar ali. No fim das contas, a comédia é isso, é para a gente rir de tudo. O que o Papa e a Igreja falou é que o comediante consegue ter um outro olhar sobre os acontecimentos da vida, ele consegue olhar por um lado que faz as pessoas rirem mesmo na adversidade. Não tem que cobrar nem de ninguém rir de tudo e nem de rir de nada. Cada um supera seus problemas e suas questões do jeito que achar melhor. Eu gosto de superar rindo.

Em um momento descontraído, o artista mostrou o bumbum para a câmera ao revelar que estava vestindo apenas uma camiseta e sunga enquanto conversava com Ana Maria Braga. Enquanto todos riam, Louro Mané disparou:

- Ô visão do inferno, tá louco.